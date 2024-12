Mainekas Tartu kunstigalerii sulges uksed

Selle asutajatel Raul Oreškinil ja Kaili Kasel polnud selleks päevaks küll erilisi plaane, kuid ometigi tuli galeriiga hüvasti jätma omajagu rahvast, keda elukaaslased kostitasid iseküpsetatud jõulukeeksiga.

«Eks iga lõpp tekitab kurbust, kuid see lahtilaskmise hetk on praeguseks juba möödas,» rääkis Oreškin tunnike enne galerii sulgemist. «Ühest küljest on vabanemise, teisest vabaduse tunne – saame nüüd keskenduda oma järgmistele eesmärkidele.»

Enim kurvastab galerii sulgemine aga kunstnikke, sest Tartus jääb nüüd üks esinduspind vähemaks, lisas ta. Ka galerii tuleva aasta kunstiprogramm oli konkursi korras välja valitud, kuid need projektid jäidki katki.

Otsus galerii sulgeda tuli augusti lõpus. «Oleme jõudnud sellisesse eluetappi, kus me Kailiga koos mõtleme läbi, kui palju me ise tahame ja jaksame teha ning kas me peame tegema nii palju tööd, kui me praegu teeme, või piisab vähemast. Ei ole enam nii palju jaksu ja energiat, et Haki galeriiga tegeleda,» nentis Oreškin toona.

Suvest saati on nad jõudumööda galeriid kokku pakkinud. Oreškini sõnul on see omajagu aeganõudev ettevõtmine, sest viie tegutsemisaastaga on galeriisse kogunenud suur hulk kunstiteoseid, mis tuleb kunstnikele tagastada. Aparaaditehase ruumid on galeristide kasutuses 10. jaanuarini.

Haki galerii viimaseid külastajaid ootas nurgalauakesel jõulukeeks. Foto: Kristjan Teedema

Järgmiseks plaanivad elukaaslased rajada Ülejõele Lubja tänavale nõukogudeaegse garaažilobudiku asemele madalate ülalpidamiskuludega Mikrogalerii.

Tuleva aastaga loodavad nad galerii ehituseks raha kokku saada ning ülejärgmisel aastal ehitusega algust teha. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab 2026. aasta sügisel Lubja tänaval ka esimest näitust uudistada.

Hakile kuulunud Kastani tänava äärsed ruumid tühjaks ei jää. Aparaaditehase tegevjuhi Erki Pruuli sõnul on uus omanik leitud ning temagi tegutseb kunstivallas, ent nime välja hõikamiseks on praegu veel vara.​

2019. aastal Voronja galerii näitusmüügist «tARTu pood» välja kasvanud samanimeline galerii hakkas Haki nime kandma 2023. aasta märtsis. Selle tegevust on kahel korral pärjatud Tartu kultuurikandja tiitliga. Mainekaid auhindu on teisigi: 2021. aastal pälvis galerii Kuldmuna ning aasta kultuuri teo auhinna, 2022. aastal aga kultuurkapitali aastapreemia.