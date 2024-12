Multisürrealismi idee tekkimise taga on tänavune sürrealismi 100. aastapäeva tähistamine mitme näitusega ka Tartus. Ruusi sõnul on multisürrealism vanast tunduvalt suurem, laiendatud ja palju uhkem ning selle sünd oli kavandatud täpselt 20. detsembriks kell 18.18. «Mitte kunagi pole olnud maailma kunstiajaloos nii, et uus kunstivool sünnib minutilise täpsusega,» lisas ta.