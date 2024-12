Foodsharing Tartu nime all tegutsevad vabatahtlikud on toitu päästnud ja seda inimestele jaganud mitu aastat. Kuid tööd neil vähemaks ei jää, vastupidi – abivajajaid tuleb aina juurde.

«Alustasin vabatahtlikuna tegutsemist 2023. aasta novembris ning julgen öelda, et toidukappide kasutajate hulk on aastaga mitmekordistunud,» sõnas vabatahtlik Jane Raamets. «Selgelt on näha, et abivajadus on kasvanud, sest elu läheb kallimaks, kuid inimeste palk ei jõua nii ruttu järele. Samas ei tegele me sotsiaalabiga ja jagame toitu kõigile tahtjatele, sõltumata nende staatusest.»