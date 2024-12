Viimastel aastatel on konkurents Tartus gümnaasiumikohtadele üha kasvanud ja et TERA põhikooli lõpetavad järjest suuremad lennud, sündis otsus luua gümnaasium eeskätt selleks, et omi õpilasi sellest pingest säästa, selgitas Tartu erakooli koolijuht Urmo Urboleht.