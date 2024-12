Loodusemees Vahur Sepa jätavad jõulukingid külmaks, sest metsa all leidub väärtuslikumatki

«Harilikult lepin just sellise ilmaga, nagu loodus parasjagu pakub,» ütles loodusemees Vahur Sepp ja pistis üle kolmekümne aasta eest emalt jõulukingiks saadud kootud sõrmikud taskusse tagasi. «Aga ikka tahaks, et oleks korralik talv. Praegu on nii soe, et metsa all leidub veel jõulukuulgi kukeseeni.»