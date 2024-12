10 huvitavat jõululaulu Inga ja Toomas Lunge: Mariah Carey ja Whami jõululugudele tehakse teenimatult liiga

Kuigi suuremal osal raadiokuulajaist on jõulupühadeks Mariah Carey loost «All I want for Christmas is You» ja Whami kuulsaks lauldud «Last Christmasist» ilmselt lõplikult villand, siis Inga ja Toomas Lunge hinnangul on tegu ilusate lauludega. Veelgi enam, Inga Lunge leidis hiljuti tänu oma lapsele Whami loost huvitava versiooni, mis on teda tänavu korduvalt rõõmustanud.