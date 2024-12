Erilised selle pärast, et nii Kerly kui ka Ottomar Virk on töötanud politseis aastaid ja näinud jõule ka selle nurga alt, mille peale tavaline inimene pühade ajal ehk naljalt ei mõte. Lõuna-Eesti turvalisusesse on Ottomar Virk panustanud üle 20 aasta, olnud nii patrullpolitseinik, välijuht kui ka keskuse juht.