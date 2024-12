Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja Markus Haameri selja taga on altar ja altarivõre, mis on Põltsamaale sõidutatud Tartu ülikooli kirikust sügisel 1948.

Kui filmihuvilised lähevad Tartu ülikooli peahoone taga tegutseva Elektriteatri seansile, võtavad nad istet tegelikult kiriku lae all. See pühakoda ehitati Nõukogude okupatsiooni alguses ümber õppehooneks. Kiriku sisustus on aga alles, kuid mitte Tartus, vaid teenib juba kolmveerand sajandit Põltsamaa Niguliste kogudust. Kuidas see sinna sai ning kas oleks võimalik ülikooli kirik taastada ja sisustus tagasi tuua?