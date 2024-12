Volikogu kinnitas Tartu tuleva aasta eelarve suuruseks 291 miljonit

Tartu põhitegevuse tulud on järgmisel aastal 248,3 miljonit eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumiseks on kavandatud 6,7 miljonit eurot rohkem kui tänavu ehk 144,9 miljonit eurot. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavaid toetusi on planeeritud eelarvesse 66,5 miljonit ning kaupade ja teenuste müügist 30,1 miljonit eurot. Maamaksutuluks on prognoositud 3,3 miljonit ning kohalikest maksudest – parkimistasu, teede sulgemise maks ja reklaamimaks – saab linn ligi 2,5 miljonit eurot.