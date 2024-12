Remi, Rico ja Ralf on Tartu ülikooli kliinikumis 3. jaanuaril ilmavalgust näinud poisid, tänavused esimesed mitmikud. Veel kaks nädalat ja enne kui jõuluaeg kolmekuningapäevagalõpeb, saavad nad aastaseks.

Üks aasta Elva vallas elavate Ave Zäurami (33) ja Gabriel Leppiku (34) peres on mingis mõttes olnud ka pikk aeg, eriti kui mõelda sellele, kui suure hüppe nende kolmikud arengus on teinud. Sündides 1862, 1688 ja 1595 grammi kaalunud poisid on nüüd kõik üle kümne kilo ning ainult väga hea tahtmise korral jõuab ema Ave neid kõiki korraga sülle võtta.