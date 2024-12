Öised pidutsejad ööbussile tormi ei jookse

Ehkki ööbussid on jõudnud sõita vaid kaks nädalat, on bussijuhtide kinnitusel ööliinidel reisijaid küll. Siiski pole suurt huvi lühikese ajaga veel tekkida jõudnud.

Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Sille Võsaste ütles, et kindlasti jätkab linn ööbusside kohta info levitamist, et see ka kõigi huvilisteni jõuaks.