Verekeskus vajab abi: mitme veregrupi varud on väga madalad

Verekeskuse veebilehel on näha, et kõige kriitilisem seis on mõlema 0 grupi verega ning A negatiivse ja B positiivse verevarud on kriitiliselt madalad. Tarvis on täiendada ka AB negatiivse veregrupi varusid.

Sel nädalal on TÜ kliinikumi verekeskus avatud erandkorras ka pühapäeval, 22. detsembril kell 9–14.

Doonorverd kasutatakse nii operatsioonidel, keerulistel sünnitustel kui ka raskete haiguste ravis, mistõttu on doonorite panus hädavajalik ja asendamatu. Verd ei ole võimalik tehislikult toota ehk selle ainus allikas on just teine inimene.

Lisaks hoolitseb kliinikumi verekeskus mitte ainult oma patsientide, vaid ka teiste Lõuna-Eesti haiglate verevarude eest. Seetõttu on oluline tagada, et ka pühade ajal oleksid verevarud piisavad, et pakkuda patsientidele vajalikku ravi.

Vereloovutamiseks on oluline, et doonor oleks terve, puhanud, söönud, kaaluks vähemalt 50 kilogrammi ja oleks 18–65 aastat vana. Minimaalne vahe kahe vereloovutuse vahel peaks olema meestel vähemalt 60 päeva ning naistel 90 päeva. Veredoonorlus on lihtne ja turvaline protseduur, mis aitab päästa elusid.

Kliinikumi verekeskus tänab kõiki, kellel on aitamine veres ning kes külastavad keskust regulaarselt.

Verekeskuse lahtiolekuajad lähinädalail 22.12 kl 9–14 23.12 kl 8–12 24.12–26.12 suletud 27.12 kl 8–15.30 30.12 kl 8–17 31.12 kl 8–12 1.1.25 suletud