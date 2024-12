Põltsamaa vallas hävis tules elumaja, kodu kaotanud vajavad heade inimeste abi

Päästjate saabudes oli elumaja kogu katus leekides. Telefonitsi saadi kätte hoone omanik, kes kinnitas, et majas inimesi ei tohiks olla. Pääste suitsusukeldujad sisenesid pärast suuremate leekide maha saamist kustutustöödeks siiski majja ja tõid sealt välja kolm gaasiballooni. Konstruktsioonide avamine ja järelkustutustööd kestsid pea neli tundi. Kustutustöödeks kulus 120 tonni vett. Tulekahju tekkepõhjust veel uuritakse.

Põlengu tagajärjel kodu kaotanud pere seisab silmitsi erakordsete raskustega. «See on neile äärmiselt keeruline aeg, kuid meie üheskoos saame neid aidata, et nad leiaksid jõudu ja lootust, et alustada uut elu,» seisis vallavalitsuse tehtud üleskutse