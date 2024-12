Väikses alevikus valmis 2,5 miljoni euro eest jalakäijate tunnel

Kaarepere jalakäijate tunneli ehitus algas aasta tagasi. Nüüd on selle ehituslik osa valmis ja AS Eesti Raudtee ootab tunneli kasutusluba. Kevadel tehakse tunnelisse veel maalingud, mis on inspireeritud Paunvere laada motiividest. Tunneli ja uue ooteplatvormi ehituseks kulus ligi 2,5 miljonit eurot.