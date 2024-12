Suusakool rajab Tähtvere spordiparki lasketiiru

Lasketiir on kavas teha Limpa mäe taha nõlva alla dendropargi poolsesse külge.

Tähtvere spordiparki on juba aastaid plaanitud rajada lasketiir, kuid erinevatel põhjustel on see töö edasi lükkunud. Nüüd, pärast mõningaid projektimuudatusi saab kevadel Tähtvere spordiparki hakata ehitama väikest lasketiiru.