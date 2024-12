Sebe jagab kahtlusi ülemaksmisest revisjonikomisjoniga

Kirjas seisab, et juba ligi pool aastat tagasi andis AS Sebe emaettevõtte ASi Mootor Grupp juhatuse esimees Hugo Osula Tartu linnavalitsusele märku kahtlustest, et Tartu linna ja ASi Go Bus vahel sõlmitud linnaliinide veolepingu raames toimub vedajale märkimisväärne ülemäärase dotatsiooni maksmine.