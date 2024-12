Elo Kiivet: Siuru planeeringu selgituseks

Rõõm kuulda, et Tartu linnaruumi arengu ootused ja kaasarääkimise soov on suured. Küsimused on alati head ja arvamuste paljusus veelgi parem, sest nii saab kvaliteetsema tulemuse. Küll aga ei aita kaasa, kui sisuliste küsimuste asemel kõlavad emotsionaalsed etteheited.