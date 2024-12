Peipsiääre rahvas aitab Ukraina sõduritel saunas võitlusvõimet tõsta

Peipsiääre mehed Meelis Mõisa (vasakult), Peeter Kiuru ja Sven Särki said Alatskivil vallamaja õuel kokku, et üle vaadata saunakompleksi tugiauto ühes lisavarustusega, mis uuel aastal Ukrainasse toimetatakse. See on tänavu juba kolmas abisaadetis selle kandi inimestelt.

Foto: Sille Annuk