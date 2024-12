Viie muuseumi töö pälvis Muuseumiroti nominatsiooni

Muuseumide aastaauhinnad on Eesti muuseumivaldkonna olulisim tunnustus, mille eesmärk on juhtida tähelepanu väärtuslikule tööle, mida meie muuseumid teevad nii oma kogukonna kui ka külastajate heaks. Muuseumide aastaauhindade nominendid esindavad silmapaistvaid algatusi ja projekte, mis rikastavad Eesti kultuuripärandit. Nende väljavalimine on oluline samm muuseumivaldkonna nähtavamaks muutmisel ja tunnustuse avaldamisel inimestele, kes aitavad meie ajalugu ja kultuuri hoida ning elavdada.