Eesti õpilased pälvisid hõbedat ja pronksi rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil

«Meil on puudus loodusteadlastest,» ütles ta. «Kindlasti aitab see positiivne sõnum suurendada loodusainete populaarsust. Püüame selle nimel edasi ning oleme uuendanud ka teaduskooli kursusi, et aidata kaasa olümpiaadideks valmistumisele. Näiteks on kursuste nimekirja lisandunud «Loodusteaduslike ülesannete lahendamine», see on omamoodi hübriidkursus, mille teooriat õpilakse Moodle'is ja praktilisi töid lahendatakse Chemicumi uurimislaboris.»