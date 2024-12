Paul Lepasson: Tõsine mure Genklubi pärast – kellaajalised piirangud tähendaks subkultuurimaja surma

Laiemas plaanis on see mure mul vahelduva eduga juba vähemalt viimased mõniteist aastat, niikaua kui ise Tartu alternatiivkultuurielus aktiivsemalt mähkinud olen, kuid praegu on mure võtnud päris konkreetse ja tõsise vormi. Tartu linnavalitsus arutab Genialistide klubile kellaajaliste piirangute rakendamist, mis tähendaks 18 aastat tegutsenud subkultuurimaja surma. Põhjuseks naabrite kaebused, peamiselt tänaval toimuva tegevuse üle, mis on kogu vanalinnas sama kole ja pigem pole meie majaga seotud.