Tartu linna tasuta jõululõuna täidab tuhande linlase kõhu

Sirje Arras käis nii möödunud aastal kui ka tänavu Pauluse kirikus lõunal. «Toit on maitsev, portsjon parajalt suur ning kõhu saab täis,» ütles ta. Sirje Arras mängib klaverit ja ka orelit, õpetab teisigi. Prii lõuna kulub tema sõnul igati ära, sest pension on hoolimata pikast tööstaažist ikka väike.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul on jõululõuna olnud Tartus pikk traditsioon, mida kindlasti ka tulevikus jätkatakse. Linn on tasuta jõululõunat korraldanud aastast 2002 ning tänavu kulub selleks ligi 12 000 eurot. ​Kui linnavalitsus soovib sel korral kostitada tuhandet inimest, tähendab see, et ühe sööja jõuluroog maksab 12 eurot.