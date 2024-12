Pürotehnika pakkuja: linna ilutulestiku ärajätmine on vesi meie veskile

Kui varasematel aastatel jäeti tulevärk tegemata koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, Ukrainas alanud sõja tõttu ja ka kokkuhoiu eesmärgil, siis nüüd on linnavalitsus põhjendanud otsust asendada ilutuli valgusetendustega, et vähendada müra ja keskkonnakahju.

Toetume linnakeskkonda puudutavates tegevustes Tartu ülikooli teadlaste soovitustele ja teadmistele, sõnas linnapea Urmas Klaas. Ta viitas Tartu ülikooli linnuökoloogile Marko Mägile, kes on selgitanud, et ilutulestikuga pannakse linnaelustik sõjaseisukorda ja seda pelgalt selleks, et inimesed saaksid lühiajalise emotsionaalse naudingu.