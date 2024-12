Pealinna uuendused Tartu digiekraane ei mõjuta

Riia mäel olev digiekraan peaks oma eredust kohaldama vastavalt päevavalgusele, et liiklejaid võimalikult vähe häirida. Praegusel pimedal ajal paistab see kaugele ja ka autojuhile silma.

Sähvivad digiekraanid on linnas tavapärane vaatepilt. Nüüd on Tallinna linnavalitsus aga otsustanud reklaamide eeskirju karmistada, sest pealinna allasutus Tallinna transpordiamet on veendunud, et helendavad ekraanid suurendavad ohtu liikluses. Siiski ei kinnita seda veendumust liiklusspetsialistid ega ka politsei.