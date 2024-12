ARVUSTUS Kuidas piiritleda piiritlematut inimrumalust?

Teadusest kirjutamine tavalistele lugejatele on suur oskus. Seda pole mõtet teha hurjutavas toonis, nagu näiteks on kuulda olnud presidendi kõnetoolist. Teadus on vaba, nagu on seda ka sõna, mida väideti kunagi ühel pusakirjal. Ta on aga ka keeruline, mistõttu kipuvadki levima kõiksugused meta-, para- ja muud ebateadused, mis justkui selgitavad lihtsalt seda, millest paljudel ei ole tegelikult selget aimu.