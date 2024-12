Heljo Pikhof: pensionide indekseerimine loob korra ja kindluse

Kui jutuks võetakse Eesti riigi raske majanduslik olukord, käib viimasel ajal asja juurde justkui refrään, et pensionide indekseerimine tuleb lõpetada, et pensionid tuleb külmutada. Parempoolsed tegid otsa lahti, kõiksugu aktivistid teistestki erakondadest – nende seas on kokkulepitu kiuste ka koalitsioonipartnereid – kordavad järele. Häda on selles, et laulujoru aetakse valel viisil.