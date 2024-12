Mihkel Lees: pensionärid ja puuetega inimesed on hoitud

Riigieelarve ja Tartu linnaeelarve on järgmisel aastal üsna pingelised. On mitmeid valdkondi, kus tuleb kärpida või vähemasti mõni unistus realiseerimata jätta. Lisaks küsitakse headelt Eesti inimestelt riigieelarvesse erinevate maksutõusude kaudu lisapanust. See ei rõõmusta usutavasti kedagi, aga on vajalik riigi rahanduse korrastamiseks, suunamaks samas lisaraha riigikaitse arendamisse. Geopoliitilist olukorda vaadates ei pea panust sõjalise riigikaitse ja elanikkonnakaitse arendamisse usutavasti pikalt põhjendama.