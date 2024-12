Dirigent Lauri Breede: mõni laulupeolaul on kooridele paras pähkel

«Olen jõudnud kooridega iga liigi põhilauliku läbi laulda,» ütles Breede. «See on praegu veel õrn materjal, õnnestumist ja ka mitteõnnestumist tuleb ette. Just sellepärast see pühapäevane kokkulaulmine plaani ka sai, et enne jõule saaks korraks asjade seisust veel kokkuvõtte teha. Uuel aastal läheb juba uue hooga.»

Lauri Breede kuus koori harjutasid tulevasuvise laulupeo laule jõulukontserdiks korporatsiooni Rotalia Tartu majas. Foto: Margus Ansu

Need Breede käe all laulupeole pürgivad koorid on rahvaülikooli segakoor ja kammerkoor JA22, segakoor Tarbatu, korp! Filiae Patriae naiskoor, meeskoor Gaudeamus ja korp! Rotalia meeskoor. «Seda on üsna palju ühele dirigendile,» on Breede enda hinnang.

Ta nentis, et nagu ikka on repertuaaris laulupidude kuldvara Mihkel Lüdigi «Koit», Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm» ja Peep Sarapiku «Ta lendab mesipuu poole». «Laulupidudel kindlad asjad, aga ka neid on vaja üle vaadata,» märkis Breede. «Me arvame, et teosed on kooridel valmis, aga mõned kohad kuluvad ümmarguseks.»

Proovipäeval ja kontserdil korp! Rotalia saalis aitas neid kohti üle vaadata Roland Viilukas, kes on Rotalia meeskoori kaasdirigent, sellest aastast ka Tartu akadeemilise meeskoori peadirigent.

Breede hindas, et tuleva aasta juuli algul peetavaks laulupeoks on välja pakutud väga ilusat uut repertuaari. Ta tõstis esile, et ühendkooridel on sellisteks näiteks Ardo Ran Varrese «Allikas» ja Olav Ehala suur armastuslugu oma kodumaale «Sa oled ainus».

«Nendega muidugi tööd on, sest Ehalal on oma tuntud keerulisus,» märkis ta. «Väga põnev muusika on minu meelest Margo Kõlari kirjutatud «Oh Aadam, sino essitüs». Marko ise mängib väga kaunilt torupillisoolot, see kindlasti on üks selle laulupeo hittidest.»

«Võimekatele kooridele ei ole see repertuaar küsimus, ka kolme-nelja prooviga õpitav,» rääkis Breede. «Kellel võimed ei ole nii suured, need harjutavad tõsiselt ja näevad vaeva. Meeskoorile seekord on paras pähkel Valter Soosalu «Me peame looma sillad». Kokku kõlab ilusti, aga et ilusti kokku kõlama hakkaks, on vaja häälestada väga täpselt. Harrastuslauljal nõuab vokaalse küpsuse saavutamine omaette tööd.»

Jaanuaris jõuab laulupeo ettevalmistus maakondlike eelproovide ja esimeste ettelaulmisteni.