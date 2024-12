Arabella trotsib jääsegust vett ja jätkab sõite jõulude eel

​Firma Estriver tegevjuht Albert Lass kommenteeris, et navigatsioonihooaeg Emajõel ei ole kalendris määratud ja sõita saab jõel aastaringi, kui jõgi on jääst vaba ja sõidetav. Praegune olukord, kus öösel külmetab ja päeval sulatab, nõnda et liigub hõredat jääputru, laevasõidule takistuseks ei saa. «Meil on raudlaev, sellega kannatab sõita,» märkis Lass.