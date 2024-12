Liina Maurer: Kutsuge rikkujad korrale, mitte ära karistage kõiki baare

Pole midagi imelisemat, kui Emajõe Ateena maikuu esimesel soojalainel: kui loodus lokkab ja jõeäärsed söögi-joogikohad on rahvast täis, linn sumiseb ja pakatab energiast, samast lokaalist leiavad end nii professor, kes otsustas loengu ära jätta, kui ka tudeng, kes otsustas loengusse minemata jätta, aga sellest pole hullu, sest kõik on joovastunud kevadisest õnnest ja vabadusetundest – see on Tartu Vaim. Elav ööelu ja kultuur pole patt, vaid osa Tartu identiteedist.