Linnakodanik pahandab: miks Sõpruse sillal töö ei lenda?

«Kuidas meie tööviljakus nii madal saab olla!?» imestas ta. «Sain sealt ka vastuse. 9.05 nõjatus üks töömees sillapiirdele, 9.25 oli ta samas asendis ja kell 14.00 oli temagi kadunud, 16.00 polnud isegi tema sillale jõudnud. Minu küsimus on: kuidas on see võimalik, et linna tuiksoonel, kus peaks käima ehitustegevus, ei toimu tegelikult midagi? Kas seda mittetegevust on võimalik rahas mõõta?»