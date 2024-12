Mis oravapealinn? Hoopis sotsid on kõige popimad

«Vastutustundlikud, targad ja eetilised,» vastas SDE Tartu piirkonna esimees Lemmit Kaplinski esmalt rõõmsa muigega küsimusele, mis võiks selle toetuse tinginud olla. «Aga küsimus tuleb ootamatult, sest ma ei ole täheldanud olulisi muutusi. Meie teeme seda asja, mida oleme kogu aeg teinud, võibolla tuleb vaadata teiste otsa. Üks võimalus on see, et järgmisel aastal tulevad maksutõusud löövad valusalt Reformierakonda ja sotsid tundub turvaline valik, aga see on spekulatsioon. Ma ei tea seda.»