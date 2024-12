INTERVJUU Minna Suoniemi rõhub kunsti õpetamisel kollektiivsele teadmisele

Minna Suoniemi on rahvusvaheliselt tunnustatud visuaalkunstnik ja kaasaegse kunsti hariduse õppejõud Aalto ülikoolis Helsingis. Tema loomingu keskmes on peresuhted, keha ja kontroll, tema tööd on esindatud muu hulgas Kiasma kogus ja Soome riiklikus kunstikollektsioonis. Laupäeval, 14. detsembril jagab ta Tartus Jakobi galeriis kogemusi kogukondade ja noortega koos loomisest nii kunstniku kui ka õpetajana.