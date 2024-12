Uus katlamaja sai kasutusloa, ent uus toasooja hind alles selgub

Märja katlamajas rakendatakse Austrias välja töötatud nüüdisaegset soojatootmise tehnoloogiat ning kasutatakse sooja tootmiseks Eesti hakkpuitu. See tähendab, et kohalikud ettevõtted saavad nüüd võimaluse varustada katlamaja hakkpuiduga ja seda vähemalt mõnda aega, sest katlamaja projekteeritud kasutusiga on 30 aastat.