Kuidas sai hukkunud kodutu mees papikonteineris konutada?

Nagu ütles konteinerit haldava Eesti Keskkonnateenuste (EKT) AS-i Lõuna regiooni juht Mart Laidmets, pole Tartus varem taolisi intsidente juhtunud. Samas polnud ta kindel, et ka terves riigis mitte: «Mingid jutud on, et aastaid tagasi on kuskil olnud, aga Tartus lähiminevikus pole küll olnud.»