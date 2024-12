Juhtkiri Saamatuse kattevari

Tegelikult on teade ju vaid sellest, et mingi ime läbi on õnnestunud kokku leppida Valga jaamas talutavat ümber­istumisaega võimaldavates sõiduplaanides. Väike samm inimkonnale, aga kahtlemata suur saavutus meie rongiliikluse edendajatele. Ka näiteks 2009. aasta oktoobris pani Tartu Postimees pealkirja «Tartu ja Riia rongid võivad klappima saada». Ja selle teema juurde on ikka ja jälle tulnud naasta.