Alina Braziulene, Lemmit Kaplinski: Jogentaga kool – lõbus ja riukalik nimi sai valitud armastusega

Selle aasta septembris algas kõigis Tartu linna koolides ja lasteaedades õppetöö eesti keeles. Üleminek eestikeelsele haridusele tähendas kolmele lasteaiale ja kahele koolile suurt muutust ning see puudutas kokku ligi 2000 last, nende peresid ja arvukalt õpetajaid. Ühtne eestikeelne haridus on ühine eesmärk, mille saavutamisel oli linn küll algataja ja eestvedaja, kuid edu võti oli koostöö.