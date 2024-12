Florida on koht, kuhu kõik alati kokku tulevad. 28. detsembril on Floridas kohalike ja sinna saabunud eestlaste jõulusööming ning seal on kõik traditsioonilised söögid olemas. Paar nädalat tagasi tuli eestlaste gruppi info, et sakslasel on need õiged Eesti verivorstid valmis. Võib minna, juba oodatakse. Verivorsti ei tohi siit kaasa võtta, aga ma võtan Eestist pohlamoosi ja hapukapsast. Tegelikult on seal kõik olemas, aga Eesti oma on ikka natuke teine. Et kohver on tühi, mõne purgi kapsast ja moosi ikka võtan kaasa.