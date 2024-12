Endise tippkorvpalluri abiga valminud raamat täidab tühimikku spordihariduses

Laste ja noorte liikumisharjumused on aastatega üha halvenenud ning sporti tehakse aina vähem. Kui 2018. aastal oli tervise arengu instituudi uuringute andmeil ülekaalus viiendik esimese ja neljanda klassi õpilastest, siis nüüd on ülekaalus ligi kolmandik lastest.

«Just lapsed on see sihtrühm, keda saame suunata ja kelle harjumused alles kujunevad välja. 6–16-aastaste puhul on meil võimalus ja tegelikult ka kohustus nende liikumisharjumusi kujundada. Kui noores eas harjutakse piisavalt liikuma, muutub see iseenesestmõistetavaks elu osaks. Nii on meil tulevikus tervemad inimesed ja tänu sellele tervem riik,» sõnas ta.