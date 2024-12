Tartus papikonteinerist leitud mees hukkus tööle pandud pressi tõttu

Nagu ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Külli Saks, viitavad seni kogutud tõendid sellele, et mehe konteineris viibimise ajal võis keegi seda teadmata pressi tööle panna. Surma põhjuse tuvastamiseks määrati kohtuarstlik ekspertiis, mida viib läbi Eesti kohtuekspertiisi instituut. Hukkunul ei olnud Tartus kindlat elukohta, lisas Saks.

Kriminaalmenetlust alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb teise inimese surma põhjustamist ettevaatamatusest. «Uurimine on veel algusjärgus, mistõttu ei saa veel teha lõplikke järeldusi. Pärast kõikide tõendite kogumist on võimalik hinnata, kas kellelegi on alust heita ette kuriteo toimepanemist või mitte,» jätkas prokurör.