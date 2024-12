Eesti kaitsevõimet võib nüüd toetada taaraga

Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Martin Reisner täpsustas, et annetuste abil soetatakse kaitseväe erivarustust, praegu on kõige aktuaalsemad mehitamata õhusõidukid ehk droonid.

«Venemaa agressioon Ukraina vastu on näidanud, et droonid mängivad nii luure- kui ka ründetegevuses märkimisväärset rolli, mistõttu on oluline ka Eesti reservväe varustamine droonidega ja väljaõpe nende kasutamiseks,» selgitas Reisner.

«Oleme viimase kolme aasta jooksul näinud suurt hulka tänuväärseid algatusi ukrainlaste aitamiseks, kuid tahtsime luua lisavõimaluse toetada ka Eesti enda kaitsevõimet,» ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. «Seni on see võimalus olnud Coopi panga klientidel läbi Kaardiväe programmi, nüüd siis ka taarat tagastades.»

Seega saab detsembrist Coopi kauplustes taarat tagastades valida, kas raha võetakse välja, kasutatakse taaratšekki kauba eest tasumiseks, toetatakse laste kultuurielamusi või annetatakse Eesti kaitsevõime suurendamisse.

Coopi taaraautomaatidest saab ka edaspidi toetada heategevusfondi Aitan Lapsi, mis pakub lastele kultuurielamusi: viib teatrietendusi lasteaedadesse ja haiglatesse ning võimaldab neil osa saada muusika-, kirjandus-, kunsti-, spordi- ja liikumiselamustest.

«Coopis on olnud võimalik annetada juba 12 aastat, mis on andnud märkimisäärse panuse, et kinkida enam kui 265 000 lapsele unustamatuid elamusi,» ütles fondi Aitan Lapsi juht Eve Männik.

Coopi taaraautomaatide annetuse kujunduse aitas luua ja paigaldada Arle Reklaam. Tehnoloogilise lahenduse annetuste vahendamiseks lõi Tomra. Coopi kõigis kauplustes seda võimalust siiski pole, kuid suur hulk annetamist võimaldavaid taaraautomaate asub Tartumaal. Vaata, millistes taarautomaatides saab annetada reservväelaste fondile SIIT.

Eesti kaitsevägi on üles ehitatud reservväe põhimõttel, mis tähendab, et riigi kaitsejõudude põhijõu moodustavad reservis olevad sõjaliselt väljaõpetatud üksused. Reservvägi on kaitseväe põhijõud, kuhu kuulub üle 90 000 eestimaalase.