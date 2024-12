Kristjan Port: Edu rajaneb võrdlusele, võrreldakse töö kogust ja kvaliteeti, s.o eesmärgi teenindamist. Töö rajaneb energia saadavusel. Tehnoloogia on inimese katse siirdada osa oma energiakulust tehnilistele protsessidele. Sport on mäng, milles inimene kasutab oma kallist energiat mittevajaliku töö tegemiseks. Asjaolu, et sul on rohkem, kui on vaja elus püsimiseks, põhjustab meelehead. Sama esineb ka mängivate loomade seas. Inimene on ainuke loom, kes kasutab energiat ka selliseks «kasutuks» tegevuseks nagu kunst. Millest võibki järeldada, et sport ning kunst oma julges energiakulutuses põhjustavad ka meelehead vaatajatele, kes ise püüavad isikliku energiaga säästlikult ümber käia.