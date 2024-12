Uute kodumaiste särtsurataste katseaeg tõi esile mõne puuduse

Oktoobris Tartu rattaringluses kasutusele võetud kodumaised särtsurattad on oma katseaja läbinud ning ootavad nüüd talvekorteris kevadet. Firma Better Than Driving valmistatud sõiduvahendeid peavad asjatundjad üldiselt heaks, aga neil on ka mitmeid puudusi.