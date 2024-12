Jõulude ajal hakkab saabuma valgem aeg ja kristlikus ilmas tähendavad jõulud lunastaja saabumist. «Valisin selle pealkirja, sest minu triokaaslased on kristlased ja sellest lähtuvalt me teeme ka vaimulikke laule. Inspiratsiooniks on olnud ka kiriku kõla ja atmosfäär,» lisas ta. «Vaimulikkus on kontserdil vägagi sees.»