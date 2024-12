Ettevõtete jõulupidudel annab tunda kokkuhoid

Teaduskeskusele omaselt on Ahhaa fuajees kuusk ehitud katseklaasidega. Tänavu jagub keskusesse jõulurõõmu aga mõnevõrra vähem kui mullu, sest jõulupidusid on graafikus napimalt, rääkis Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk.

Kiire pilk kalendrisse annab mõista, et pühad pole enam kaugel, mis tähendab, et käes on asutuste ja ettevõtete jõulupidude kõrghooaeg. Kui mõnel pool tähistatakse jõule nagu tavaliselt, siis nii mõneski kollektiivis hoitakse tänavu raske majandusliku olukorra tõttu jõulupidude arvelt kokku.