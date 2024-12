Valdur Mikita koostas Eesti Vabariigi põhjaseaduse

«Eesti põhjaseaduses on kirjas see kõige põhilisem vanaisade tarkus, mille järgi kujundada tulevaste põlvede elu. See aitab vastust leida igipõlisele küsimusele: kuidas olla päriselt see, kes sa tegelikult ei ole,» märgib Mikita sissejuhatuseks.

Põhjaseadus ehk «Codex somnambulicus» on tunduvalt mahukam praegu kehtivast Eesti Vabariigi põhiseadusest, milles on 168 paragrahvi, põhjaseaduses on neid aga kaks korda rohkem, ühtekokku 368. Näiteks «Eesti loodusvaraks on mõistus. Mõistuse asukoht on kaitstud riigisaladusega», «Eesti riigikell on aisakell» ning «Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on täis lilli ja mullikate peeru».