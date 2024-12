Tartu abilinnapea Elo Kiivet (42)leiab, et värvidega on niisama lihtne – tema meelest sobivad ka kõik värvid omavahel. Ta ei juurdle hommikul, mida selga panna või omavahel klapitada. Kui, siis arvestab ainult ilmaga.

Näiteks kabineti aknalaual lebavad tal sõrmikud koos labakutega. Kui hommikul kõlbasid sõrmikud, siis õhtupoole võib temperatuuri langedes ka villaseid labakuid vaja minna. Labakuisse on toon toonis värvidega sisse kootud kunagi moes olnud popp muster. See kindapaar on Elo Kiiveti vanaema pärandus. Paistab ka, et neid on hoolega kantud ja sama hoolega hoitud, sest kui labakud teistpidi pöörata, näeb näpuotstes nõelutud kohti.