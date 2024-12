Ärimudelite võistlus pluss inseneeria ja robootika võrdub Delta X

Delta Xi peakorraldaja Mariana Kukk rõhutab, et sündmusel on oluline roll inseneeria populariseerimisel. «Delta X on suurepärane platvorm noorte inspireerimiseks ning inseneeria ja innovatsiooni edendamiseks Lõuna-Eestis,» ütles ta. «Meie eesmärk on, et Delta X kujuneks tulevikus noorte kasvulavaks, pakkudes väärtuslikke kogemusi ja sidemeid.»