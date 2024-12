PILDID Tele 2 püstitas Käo külla uue 5G-masti

5G leviala käivitamine võtab veel veidi aega, sest lisaks mastile on vaja rajada tugijaam. See saab valmis hiljemalt uue aasta alguses.

Käo küla elanikud on seni pidanud leppima nõrga levi ja aeglase andmeside teenusega. Teisisõnu oli seal küll läbi õhu leviv internet olemas ja õues isegi hea, aga ruumides esines probleeme.

«Tuppa jõudev signaal on nõrk, kuna hoone seinad ja aknad takistavad levikut. See kurnab omakorda tugijaama piiratud ressursse, mistõttu muutub kõikide selle tugijaama kasutajate interneti kiirus kehvemaks. Tõenäoliselt oleme kõik aeg-ajalt kogenud, et tarbimise tipptundidel, näiteks õhtul kell 21 algava «Aktuaalse kaamera» ajal on interneti kvaliteet mõnes paigas kehvem. Uus mast aitab olukorda piirkonnas oluliselt parandada. 5G on võrreldes 4G-ga kiirem ja toetab paremini tänapäeva vajadusi,» selgitas ettevõtte võrguehituse ja -halduse juht Margus Sits.

Uus mast hakkab teenindama Käo, Konguta, Kurelaane, Kalme ja Tammiste küla ning Elva ja Kirepi vahelist maanteelõiku. Tegu on Tele2 mastiga, mis tähendab, et interneti kvaliteet läheb palju paremaks just selle firma klientidele.

Tele2 statistika näitab, et 5G-andmeside kasutus on Eestis vähem kui aastaga pea viiekordistunud. Kasvu taga on 5G-võrgu järjepidev laiendamine. «Näiteks Tartumaal on Tele2 5G-võrk kättesaadav 82 protsendile elanikest ja pindalalt on kaetud 51 protsenti ehk tihedamalt asustatud piirkonnad, väiksema elanikkonnaga hajaasustusega aladel on vaja veel võrku edasi arendada. Järgmise kahe aasta jooksul, kui mitte varem, saab kogu maakond 5G leviga kaetud,» lubas Sits.

Lisaks valmib lähiajal Põltsamaa lähistel Pauastvere külas uus mobiilimast. Ka on Tele 2-l kavas järgmisel aastal püstitada uusi maste Räpina ümbrusse ja Kastre valda.