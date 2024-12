Priit Humal ja Parvel Pruunsild esitasid kohtule kaitsekulud

Eile said Tartu maakohtus sõna Tartu endise abilinnapea Priit Humala ja Bigbanki omaniku suurärimees Parvel Pruunsilla kaitsjad. Pärast enam kui 20 istungit hakkab kohtuasi jõudma lõpule ja jäänud on viimane, otsuse väljakuulutamise istung. See toimub tuleva aasta 11. veebruaril.